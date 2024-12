Igra duplu igru?! Keti ponovo ispala dupljak prema Gastozu, ovim potezom pokazala svoje pravo lice (VIDEO)

Maske su pale!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ana Radulović dala je reč Joci Novinaru koji je porazgovarao sa Katarinom Samardžić Keti koja je pokušala da se opravda.

- Ja sam Gastoza zamolila da malo povučemo ručnu, Gastoz je pružio ruku Aci, ali je opet posle skočio za mene. Pokušala sam da rešim situaciju sa Acom i da ga smirim, što sam Gastozu i rekla. Stalo mi je do prijateljstva sa Gastozom, zahvaljujući njemu sam i dalje ovde. Meni je to budala izletelo, nisam imala lošu nameru, niti mislim za njega da je budala. On ako hoće, to može da potvrdi. Ja njega nisam zamolila da me ne pipka i ostalo, već da njih dvojica spuste loptu - rekla je Keti.

- Što ti je onda Gastoz zamerio što poštuješ sve to Acino i na kraju te pitao gde ti je dostojanstvo? - upitao je Joca.

- Zato što smo Gastoz i ja još u startu pričali o mom i Acinom odnosu i oboje smo shvatili da nešto nije dobro - rekla je Keti.

- Meni je delovalo da je htela meni u tom trenutku da se dodvori, ali ispala je dvolična prema Gastozu. Meni je rekla za stolom da je rekla Gastozu da prestane da je pipka - rekao je Aca.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.