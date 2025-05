Opšti haos u Beloj kući: Luka i Đedović skinuli rukavice i brutalno zaratili, sve se vrti oko Aneli! (VIDEO)

Pale maske!

U toku je ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujović kako bi nastavio priču o svom odnosu sa Aneli Ahmić i tajnom pismom koje mu je dao.

- Luka što si rekao da Aneli smrdi? - upitao je Milan.

- To je takva laž - rekao je Luka.

- On je milion puta rekao da ona smrdi - rekla je Ivanija.

- Nikada u životu to nisam rekao, onda bi me neko pitao do sada - rekao je Luka.

- On sve laže, sinoć je rekao da je Aneli dao pre tajnog zadatka - rekao je Dača.

- Luka je l' oni tebe namerno nameštaju ovde? - upitao je Milan.

- Ne, ali raskid je jer ona u meni vidi takmičara. Ona se takmiči sa mnom ko će koga više da povredi. Razlog naših svađa je jer neće da se kaže ništa loše za nju - rekao je Luka.

- Ti si rekao u svađi Aneli da joj je cilj bio da Sandra bude donja, a ona da bude bolja riba - rekao je Dača.

- Luka je jako ljubomoran jer je zaljubljen u nju kao pas. Nemoj više nikada da kažeš nešto za Karića dobro kad njoj ljubomorišeš na njega - rekao je Mića.

- Sram te bilo da ti ćutiš na ovo - rekao je Luka.

- Ti samo trebaš da mi budeš zahvalno što ćuti - rekla je Aneli.

- Ja se kajem što sam je upoznao - rekao je Luka.

- Da li si joj rekao da je Sita plakala? - upitao je Ivan.

- Znaš šta sam joj rekao? Rekao sam joj šta je bilo na tajnom zadatku, eto ti pu*i ku*ac. Kunem se u sina - rekao je Luka.

- Izgleda da joj je napisao nešto strašno - rekao je Mića.

- Pismo je započeo sa rečenicom da je Sita plakala, a pismo se završilo sa vređanjem mene i završava se na Đedoviću - rekla je Aneli.

- Sve što kaže je istina. Ovo što je uradila je sramota nacije, sram je bilo da me izda sa mnom s kojim spava - rekao je Luka.

- Da li je sramota da spava sa čovekom koji kaže da smrdi i da treba da obrije pi*ku? Što da ne verujem da je ljubomoran na Karića, ako mene nameštaš - upitao je Đedović.

- Ona nije imala razlog da ode i kaže šta sam joj napisao - rekao je Luka.

- Gledajte šta vi pričajte za nju, to je sramota, a ne ja - rekao je Đedović.

- Dok si ti pio šampanjac njenog bivšeg, ja sam je tešio - rekao je Luka.

- Sedi Luka još te izdao nisam, za ono što te ona nije izdala - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić