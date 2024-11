Nije dobro podneo: Uroš pao u očaj zbog drugog mesta na anketi zavidnih, okrivo Anđelu i Aneli za svoje loše stanje! (VIDEO)

Ovo mu nije prijalo!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" da je Uroš Stanić završio na drugom mesto osoba koje su najzavidnije u Beloj kući, a reč da to prokomentariše dao je Miljani Kulić.

- Navela sam ga, ja se ne sprdam kad su ankete u pitanju. On je meni drag, ali zavidan je na klipove da li ga ima ili ne. Ja sam bila sujeta, gora od Bore Santane, ali sam to izlečila. Uroš je zavidan kad ga nema na klipovima, kad nije viralan on upada u depresiju. Treba to da pobedi, ali mlad je on. Šteta bi bilo da imaš 46 godina i da budeš prvi, to je horor - govorila je Miljana.

- Uroš je divno dete, baš mi je krivo što nije stalno sa nama za stolom. Htela sam da mu pomognem, do kraja da budemo zajedno viralni. Volim te zauvek - poručio je Gastoz.

- Nisam ovo očekivao, prošle godine nisam bio na negativnim anketama. Za sebe mislim da nisam zavidam, ima zavidnijih od mene. Poštujem gledaoce, a da sam zavidan grabio bih i jurio. Nisam se pronašao ove sezone, loše se osećam zbog Aneli i Anđele loše se osećam zbog njih. Prvo Aneli, a onda me je Anđela izbacila iz kreveta. Ceo sto me ovde napada, nije mi važno šta gledaoci misle - rekao je Uroš.

- On izlaganjima pokaže koliko je zavidan. On gleda kad je meni dobro da to moje dobro pokvari i da mi bude loše. To ja zavidnost da se ja osećam loše. Njega će to da pojede, zavidnost nikome nije donela dobro - dodala je Aneli.

