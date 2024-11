Pljušte kritike: Goca Džehverović i Proka stavili učesnike na stub srama zbog haosa koji su napravili po imanju, pa im dodelili važan zadatak! (VIDEO)

Nagrabusili su!

Učesnici su konačno očistili sto, te je Goca Džehverović započela sastanak.

- Imanje je u haosu, nikog ništa nije briga. S obzirom na to, bićete kaženji za 500 dinara, ne zanima me. Rekla sam da pokupite papiriće, niste to uradili, ne zanima me ko je trebalo to da uradi - rekla je Goca.

- Neki ljudi nemaju da jedu, ne dobijaju hranu na kapiji - rekao je Munjez.

- Da ste rođeni pre 50 godina, znaš kad biste ovako pričali? Klošari jedni - rekao je Ivan.

- Je l' ovo Elita? Na šta liči? Sram vas bilo, kao da nemate ruke. Nemojte uništavati ovu lepotu i ovu ženu morate više poštovati. Čak je i 500 dinara malo za ovo. Od mene gazdarica ima zadatak, treba da napravite ajvar i slatko od dunja i kajsija. Sve ste dobili - rekao je Proka.

Autor: Iva Stanković