Gde ima ljubavi, ima i bola! Zoran Pejić i dalje navija za Enu i Peju: Oni su birali jedno drugo, VOLE SE!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja i dalje nikako ne mogu da pronađu zajednički jezik u "Eliti" - jedno drugom zameraju određene stvari, međutim, najbitnije je da postoji ljubav, tvrdi njegov otac, voditelj Zoran Pejić Peja.

On je u emisiji "REDakcija" na RED TV prokomentarisao aktuelna zbivanja u Pinkovom rijaltiiju.

- Što se tiče Ene i Peje, ja sam totalno oduševljen njima. Kao što je Zlata rekla, vreme je da se on osamostali, da krene svojim putevima, pa da vidi kako je. Meni je drago što su njih dvoje u ovakvim odnosima. Tu se pokazuje da oni nisu isfolirani, da njih rijaliti u tom smislu ne zanima. Oboje imaju onakav ego, to znači da se vole. Ti pokazuješ ego samo prema onom ko ti znači, a kada ti neko ne znači, kako ti reaguješ? Nemaš ni ego, ne pokazuješ ništa, a njih dvoje se jako puno vole. Šalju mi administatori kakvu su igricu njih dvoje odigrali, kako su se grlili... Ja sam se valjao! Duhoviti su, nasmejani, lepo sijaju, smeju se, ali, gde ima ljubavi, tu ima i bola - kaže Peja i dodaje:

- Jovan uporno pokušava da objasni njemu gde je problem, a ona upravo pokušava da objasni njemu da taj problem nije problem i da je problem sasvim drugi, a dok se oni budu našli, potrajaće...

Na sinovljevo ponašanje u rijalitiju je ponosan.

- Jovana više ne možemo da savetujemo ništa, on je svoj. On je birao Enu, Ena njega, naše je samo da ih podržimo - kaže Zoran i dodaje:

- On je pravedan prema sebi, ne samo prema drugima. Ono što je rekao, on kaže. Tako je vaspitan, da poštuje, ceni, a kada pogreši, da kaže da je pogrešio. Jako je veliki drug, prijatelj. Moram da pohvalim Stefana Karića, Gastoza, Đedovića, sve tamo ljude koji su njegovi pravi, iskreni drugari, što je u rijalitiju jako teško. To je njegova zasluga, to su drugari sa kojima se družio, viđao, izlazio - zaključio je on.

