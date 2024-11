Scena koja se ne zaboravlja: Anđela i Gastoz oborili rekod poljupcem koji je trajao deset minuta bez pauze! (VIDEO)

Nije za one sa slabim srcem!

Anđela Đuričić, Nenad Marinković Gastoz i Jordanka Denčić otišli su kod Drveta mudrosti kako bi uradili zadatak, međutim Drvetu mudrosti se njihov prvobitan zadatak nije svideo, te je zatražio od njih nešto što nisu mogli ni da zamisle.

Obzirom da Anđela i Gastoz kriju svoju vezu već određeni period, Drvo mudrosti je zatražilo da se ljube minimum pet minuta bez prestanka, a oni su oborili svaki mogući rekord i ljubili se čak deset minuta.

- Ćao Drvo, mi smo došli jer Gastoz i Jordanka imaju dogovor od prošle sedmice - rekla je Anđela.

- Hteli smo da uradimo malo specifičniji zadatak, biće humorističnog karaktera. Hteli smo da stavimo Jordanku u crnu kesu za đubre i da ona izlazi ispred Paba i kao da uplaši narod. Za sve sezone ovo niko nije uradio. Ja i Anđela bi sedeli tu i zvali ljude, a ona bi skakala i plašila ih - rekao je Gastoz.

- Slušam i drugi predlog - reklo je Drvo.

- Drvo, ti naše tajne znaš. Da se ljubimo pred svima nije korektno jer to mnogo košta i ne bi se prodali za tako malo, ali sad stvarno ne znam šta da radimo. Ovog puta vidim da ljudi iznose neke džakove vina, piva i viskija, ali mene je ozbiljno sramota kad dođem ovde. Jel možeš ti neki predlog da nam daš - rekao je Gastoz.

- Doveo si me opet u nezgodnu poziciju, rekla sam ti da smisliš. Drvo nama ne može da da zadaak, rekla sam ti pre sat ipo vremena da smisliš - rekla je Anđela.

- Anđela je potpuno u pravu, moram da se složim sa njom - reklo je Drvo.

- On je previše kreativan, uvek ima savršene ideje, ali kada treba utorkom da je ima za nas dvoje, on nema. Jedino možemo da se poljubimo pred svima, ali to nema neke poente - rekla je Anđela.

- Ljubavi ne znam, mi smo našu tajnu dali - rekao je Gastoz.

- Ovako, pomoći ću vam. Obzirom na to da drugi učesnici ne znaju da ste zajedno, ukoliko ovde u vrtu vidim poljubac najkraći pet minuta, dobićete alkohol - reklo je Drvo.

- Drvo to nama nije problem, obzirom da to radimo stalno - rekla je Anđela, a potom krenula da se ljubi sa Gastozom.

- Diže mi se - rekao je Gastoz.

- Ništa manje nisam očekivala - rekla je Anđela.

- Dragi moji, izvinite što vas prekidam, ali ovo je bilo duplo duže nego što sam tražio. Dobićete flašu vina - reklo je Drvo.

Autor: N.P.