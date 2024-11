Imaš imidž dobrog dečka, a gad si lažljivi: Ena poludela bez Pejine korpe, razvezala jezik i surovo ga urnisala! (VIDEO)

Pljušte žestoke prozivke!

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić gostovali su u radio-emisije "Amnezija", gde su otvorili karte o svom odnosu.

- Nisam spavao do pola 10 razmišljao sam o odnosu Ene i mene, neću sebe da lažem. Zaključak je da je ne gledam istim očima kao što sam je gledao. Juče me je nešto privlačilo da odem u tu pušionicu kod Sandre. Neću da lažem sebe, ni devojku pored mene. Ja kad želim sa njom da pričam, ona se smeje. Želim da budem prijatelj, ne želim da ulazim u odnos. Nikog nisam hteo da spopadam, da je bio inat ima ovde dosta devojaka koje imaju lepo mišljenje o meni - govorio je Peja.

- Iskreno smo pre tri dana bili zajedno - dodala je Ena.

- Ja sam rekao da se ne zaljubljujem po fizičkom izgledu, poštovanje utiče na mene i niko me neće ubediti da jeste ili njie za mene. Pogrešio sam što sam je učio da ne veruje nekima, a na kraju shvatio da nisam sebe ubedio da je ona ta koja je iza mene oštrila nož. Nemam više poglede prema Eni. Jako sam zbunjen, zato i nisam mogao da spavam. Ne želim da se vežem za nekog ko nije vredan, smatram da Ena nije vredna da se vezujem za nju - nastavio je Jovan.

- Jedva sam čekala da se razreši sve, na koji god način. Meni su ovo dečije igrice. Ja sam bila iskrena prema ovom ovde liku. Radi se o tome da je on Soni dvojka, a ja sam GTA petica, on ne podržava ovoliki fajl i sa mnom ne može da se nosi. Totalna distanca. Imaš samo imidž dobrog dečka, a gad si lažljivi. To ne govori frustracija, to je mišljenje. Nema potrebe za poštovanjem. Kako sam saznala da smo u vezi, tako sam i saznala da se ložiš na drugu ribu na radiju. Povređena sam jer smo juče imali iskren razgovor. Došlo je na moje, dečko od početka ovde igra rijaliti sa mnom i naravno da me to povređuje - pričala je Ena.

Autor: A. Nikolić