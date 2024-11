Anđela se pere od šestice na 90 stepeni: Dino Dizdarević žestoko osolio po Anđeli, pa otkrio šta mu je Mateja govorio o Eni (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiji ''Pitam za druga'' Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su Bojanu Barbi, a putem viber poziva uključio se bivši učesnik Zadruge Dino Dizdarević. On je tom prilikom govorio o svim gorućim temama u Eliti.

- Mateja je tako trpeo i Anđelu, ali kad uđe u crveno... On je trpeo prvih sat vremena, pa je izvređao... Mateja je video kako stoje stvari, sam sebi je otvorio oči, mislim da ona nema šanse dok je on tamo... - kaže Dino i dodaje:

- Anđela se pere od šestice na 90 stepeni. Ni Gastoz ni ona mi ne deluju iskreno... Ona se pere, a Gastoz je samo da mu prođe vreme... Ne bi potrčala za Zvezdanom, ali bi je on za crnim stolom razvalio kao kantu. Kako ljudi tako lako zaborave šta je ona radila u šestici, nije mi jasno! - poručio je Dizdarević.

- On je fin momak, kulturan, nije iskvaren, Ena je namazana, to se vidi... Ušla je s nekim ciljem, teško je unutra ući i ostati zapažen. Ona je zapažena, pokušala je s Matejom, ali je videla da je on namazaniji od nje... Nije mi se Mateja žalio dok je bio sa njom da je puno pila, rekao mi je da ima super ribu i to je to - rekao je Dino i dodao:

- Ja mislim da je Terzi Sofija premija. Dok ona nije bila s Terzom, nisam je ni primetio. Ona je znala da Terza dete čeka, bio je zaručen. Nema tu ljudskosti. Ne znaju za vrednosti. Ne daj Bože nikome ono što je Milicu zadesilo. Milica je tu najmanje kriva, ona ništa nije kriva tu... - poručio je Dino i pokazao svog sina u programu uživo.

