ZNALA SAM DOSTA RANIJE ZA PUCNJAVU... Ljupka Stević progovorila o drami koju je preživeo general Simić

Njihova romansa je završena skandalom, a evo da li su ostali u kontaktu.

Penzionisani general policije Dragiša Simić, u čijem je dvorištu došlo do pucnjave 28. septembra, poznat je po burnoj vezi sa pevačicom Ljupkom Stević. Penzionisani general i atraktivna pevačica bili su u vezi skoro deceniju, ali je za njihovu romansu šira javnost saznala tek pre četiri godine kada je Ljupka u nastupu besa i ljubomore Simiću razlupala automobile.

Ipak, sada je sve iznenadila priznanjem da je znala šta se dogodilo njenom bivšem partneru, iako nisu u kontaktu već duže vreme.

- To je bajata informacija, vi ste kasno došli do toga. Ja sam znala za to mnogo ranije. Hvala Bogu niko nije povređen, ja sam prva koja je prošla kroz krađe. Znam kakav je to stres, ali on je hrabar čovek. Bitno je da nije uzvratio vatru - rekla je Ljupka za Kurir, a potom otkrila da li su u kontaktu:

- Mi nismo u komunikaciji, izbegavm kontakte sa bivšim momcima - rekla je pevačica za Kurir.

Inače, nakon što je stavila tačku na vezu sa generalom Ljupka o njemu više nije želela da govori, čak ni kada se šuškalo da je u vezi sa njenom koleginicom Sandrom Čaprić.

Autor: M.K.