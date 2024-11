Ispada da se ja njoj kačim: Ivan uveren da Jelena sve planski radi, Đedović se umešao, pa stao u njenu odbranu! (VIDEO)

Sukob ne jenjava!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Nastavio se sukob Ivana Marinkovića i Jelene Ilić.

- Žena je za mene pričala laži, da sam impotentan i sad je potvrdila da kupuje taj mir sa mnom. Ne treba da ga kupuje, neću je dirati. Pokušavam svaki dan da joj kažem ne moraš da se družiš sa mnom - rekao je Ivan.

- Teraš me, na žurci si me vukao, da bi ispalo da smo zajedno, ali krijemo - ubacila se Jelena.

- Imamo normalnu komunikaciju, ali to prelazi u njeno vređanje mene. Da bi prekrila dobar odnos sa mnom, svaki dan mi govori odj*bi, da ispadne da se ja njoj kačim. Ne bih se kačio, ako to neko ne želi. Ona to sve radi planski. Đedović je njoj došao kao spas - rekao je Marinković.

- Ako je tako, što ne demantuje sad sve i ne popravi sve - pitao je Đedović.

- To hoćeš da mi kažeš da je normalno da čovek ženu s kojom je bio šest godina ubeđuje preko drugog čoveka da nije impotentan. Oboje ste foliranti, igrate rijaliti - pitao je Karić.

- Nije zadovoljan glasovima, zato je dobar sa mnom, da bi ljudi više glasali - kazala je Jelena.

- Kako ja treba da se ponašam, a da vi ne pomislite da hoću nešto - pitap je Ivan Đedovića.

- Trebalo je sve da demantuješ pre pet minuta - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte video-klipu.

Autor: Iva Stanković