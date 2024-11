Žao mi je zbog svega: Terza iskreno priznao da se kaje jer je povredio Milicu, Sofija jedva dočekala da mu prebaci njegov pogrešan potez! (VIDEO)

Šokirana njegovim rečima!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Borislavu Terziću Terzi.

- Da li ti je žao što si izgubio Milicu - pročitao je Milan.

- Ovo što sam uradio je jako loše i žao mi je zbog svega. Žao mi je što se to desilo, ali ja sam to birao i to sam želeo - rekao je Terza.

- Tebi je žao, pa opet spavaš s njom - rekla je Miljana.

- Je l' si realan? Kažeš žao mi je - rekla je Sofija.

- Naravno da mi je žao da sam je izgubio na taj način, jer devojka čeka dete i žao mi je što sam je povredio. Jedva si ovo dočekala - priznao je Terza.

- Nisi adekvatno odgovorio na pitanje - rekla je Sofija.

- Naravno da mi je žao - rekao je Bora.

- Mene ponižavaš, što si u vezi, ako ti je žao - kazala je Sofija.

Autor: Iva Stanković