Očekivala sam od njega sve što nisam videla: Kačevenda otkrila da je Terza razočarao! (VIDEO)

Razočarana i šokirana!

Sledeći sagovornik voditelja Darka Tanasijevića je Milena Kačevenda. Ona mu se pridružila u šiša baru, pa prokomentarisala aktuelnu temu, odnos između Borislava Terzića Terze, Sofije Janićijević i Milice Veličković.

- Promatram svoj stav i dalje, Terza me je baš razočarao. Očekivala sam totalno drugačiji stav od njega. Čitav fokus je na tome da je super što je Milica došla da mu pokaže ko je i šta je Sofija i to je to. U svemu ovde je ispao devojčica, a ne muško. Kroz razgovora sa njim sam stekla utisak da je privržen porodici, pokazao je sve suprotno. Sve mi je jadno i gadno. Kod Milice vidim emocije, to mi je jasno kao dan. Prvo sam kod nje videla mržnju, ljutnju a sada očaj. Sada Terza svaljuje sve na Sofiju, a kada mu Milica kaže da će biti NN otac, on na to kaže da je to završena tema. Mislim da se sada pere, baš mi je situacija gadna. Očekivala sam sve od njega što nisam videla - rekla je Kačevenda.

Darko je pitao da prokomentariše kako joj se čini Sofija u celoj ovoj situaciji na šta ona kaže:

- Od početka sam znala da ona nije cvećka ali sada mi je mnogo manje gadna od Terze. Da Milica nije ušla bili bi do kraja zajedno. Sofija laže, ali mislim da će uskoro reći sve, kapira da ovde nema bežanja. Ne mislim da je ona bila prostitutka, ali znam šta se radi po takvim klubovima, malo mi je nenormalno da ona ide u Tetovo da to radi. Ne znam gde su joj bili mama i tata ako dolazi iz tradicionalne porodice. Sve mi je to bljak.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.