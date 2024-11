Nova ljubav na pomolu: Keti priznala da joj se sviđa Aca Kockar, pa najavila vezu s njim u neko skorije vreme! (VIDEO)

Biće tu nešto!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Aci Kockaru.

- Da li si konačno shvatio da si Keti paravan i da je odlepila za Gastozom - pročitao je Milan.

- To sam mislio i ja na početku, nedge je i to bio razlog za distancu. Verujem da nema ništa, niti će tu biti nešto - rekao je Aca.

- Ja pre svega imam potrebu da se izvinim nekom napolju, jer sam prešla granicu - rekla je Keti.

- Gledaoce zanima da li je on paravan ili ne - rekao je Ivan.

- Ti ideš unaokolo i kanališ sve. Meni se on sviđa, neću da idem okolo i da lažem. Verovatno će da se svidi nešto među nama i to je to - kazala je Keti.

- Soni, je l' si se oporavio od Jece - pročitao je Milan.

- Jesam, imam sa Mrvicom nedefinisan odnos - odgovorio je Soni.

Detaljnije pogledajte video-klipu.

Autor: Iva Stanković