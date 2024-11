Ovo se čekalo! Luka Vujović rešio da progovori nakon Pejinog pokušaja da zavede Sandru Obradović, pa spomenuo i Enu! Evo šta kaže o njegovim kodeksima

Nije bio škrt na rečima!

Luka Vujović, bivši učesnik rijalitija ''Elita 8'', našao se u žiži javnosti otkako je napustio Belu kuću. Naime Luka se sada oglasio za Pink.rs, te je otkrio svoje mišljenje o pokušaju Jovana Pejića Peje da zavede Sandru Obradović, sa kojom je inače Luka bio u jako prisnom odnosu. Luka je priznao da li smatra da Peja ovim potezima pokazuje kodekse ili mu ipak ovo imponuje.

- Imponuje mi što takav momak prilazi Sandri, on je dobar momak i o njemu imam lepo mišljenje. On treba da ima kodekse i da ne prilazi drugoj devojci zbog Ene. On je od samog starta govorio za Sandru da je lepa i da je atraktivna, u svim anketama mu je Sandra bila u top tri. Naravno da mi ne smeta njegovo muvanje Sandre jer sam ja siguran u sebe. Sandra je pokazala koliko poštuje Enu, a i koliko je njen iskren odnos sa mnom. Sandra i ja smo dve odrasle osobe, svakako bi nastavili sa upoznavanjem i druženjem tamo gde smo stali - poručio je Luka, a potom se osvrnuo na odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje:

- Mislim da Peja želi Enu da napravi ljubomornom, on je u početku rekao da ne daje pristup devojci jer mora da je upozna, a za Sandru ima tako visoko mišljenje, a nije čak ni kafu popio sa njom. Malo mi se to kosi kod njega. Ukoliko Ena i Peja isključe ego i tu neku sujetu, to će moći da se reši, trebaju samo da posvete jedno drugom pažnju. Moram da kažem da sam jako srećan što je iz vrtića prešao u Elitu jer su Sandra i Ena jedna velika Elita, a inače on ovim čini samo sebi loše jer mu je Ena dala srce i dušu. Ja podržavam njihovu ljubav jer vidim da je Ena iskrena. Bitno mi je samo da je ona daleko od Munje jer je jako podmukao i loš drug. On samo igra igru i jako je neiskren - istakao je Luka.

Za sam kraj razgovora, Luka je poručio da ne brine šta će biti sutra, jer će sutra samo brinuti za sebe.

Autor: N.Panić