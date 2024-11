Šut-karta: Luka oduvao Sandru Obradović za vek i vekova, dao joj do znanja da mu se više ne dopada! (VIDEO)

Kraj!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević upravo je ušao u Belu kuću. Naime upravo je učesnicima prikazan snimak Sandre Obradović koja ljubomoriše Luki Vujoviću na Aneli Ahmić.

- Naš dogovor je da on ne sedi sa devojkama - rekla je Sandra.

- Znači ljubomorna si? - upitao je Milan.

- Nisam - rekla je Sandra.

- Ljudi poenta je da Luka hoće da se otarasi Sandre, a ona se zaljubila i zato mu ljubomoriše - rekao je Đedović.

- Ja nemam nikoga napolju, jasno sam rekao da neću ovde biti ni sa kim, ja sam se ohladio - rekao je Luka.

- Po njenoj faci se jasno vidi da je ona tek sad saznala da si se ti ohladio od nje, da je shvatila da si se ohladio mislim da se ona ne bi po krevetima - rekla je Anđela.

- Tako je - rekla je Sandra.

- Ti si rekao da ćeš biti sa njom van rijalitija - rekla je Aleksandra.

- Kod Sandre se jasno vidi emocija, a on konstantno beži od nje. On je rekao da on ni napolju ne provodi vremena sa devojkom - rekao je Dačo.

- On je meni rekao da njegov odnos sa Sandrom ide na viši nivo, ali da on nije spreman da to uradi još uvek. Kada se vratio on je meni bio jako čudan - rekla je Milena.

- Milena da li bi ti čekala da uđeš u vezu od sad do juna? - upitao je Milan.

- Meni deluje da on uopšte ne želi da uđe u vezu - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.