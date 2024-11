Kakav hladan tuš: Luka nikad bezobrazniji prema Sandri, ovim potezom joj dao do znanja da mu više nije interesna sfera! (VIDEO)

Sandra Obradović i Luka Vujović popričali su, te je on shvatio da postoji neki problem kod nje, a to je po svemu sudeći bila kafa koju mu je ona skuvala, a on je prosuo.

-Ti kad ustaneš i pogledaš se u ogledalo ti imaš neki problem i nervozna si - rekao je Luka.

- Ma da - rekla je Sandra.

- Prebacuješ mi što sam presuo kafu, ja neću da mi kuvaš kafu - rekao je Luka.

- Što ti meni ne skuvaš kafu? - upitala je Sandra.

- Zato što mi ne pada na pamet da ustajem ranije da bih ti kuvao kafu. Ionako spavam tri ipo sata - rekao je Luka.

