Hladan tuš: Korda želi da sazna da li su on i Ana zajedno, ona ovim odgovorom sve otkrila! (VIDEO)

Neočekivano!

Stefan Korda pokušao je da popriča sa Anom Nikolić koja je bila utučena nakon što se isplakala na intervju kod Darka Tanasijevića jer je svesna da joj je porodica loše zbog njenog odnosa s Kordom. Ona ga je sada oduvala, a kako će njihov odnos izgledati u narednim danima, ostaje nam da ispratimo.

- Je l' smo mi zajedno ili nismo? - upitao je Korda.

- Pusti me da se lakiram na miru - rekla je Ana.

- Rekla si da ćemo uveče biti zajedno - rekao je Korda.

- Pusti me da se lakiram - rekla je Ana.

- Pusti me i pusti me, pa tako do sutra je l'? - upitao je Korda.

- Dekoncentrišeš me - rekla je Ana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić