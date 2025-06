KAKAV PREOKRET! Luka priznao svoje EMOCIJE prema Sandri, Aneli ušla u crveno, pa zatresla zidove Bele kuće!(VIDEO)

Ovo je bilo neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi objasnio aferu "Prsluk".

- Ne želim da dam nekome za pravo da to tumači na konto mojih izgovorenih reči - počeo je Luka.

- SInoć ispred ovih muškaraca da me ponizi moj muškarac, to je za mene najveće poniženje - istakla je Aneli.

- Ubacila me sinoć u crveno. Izvinio sam se sinoć deset puta, evo i sad s ejavno izvinjavam. Jutros smo se posvađali radi toga. Hoću da budem uz nju kao čovek jer mi je dala iskrene emocije. Igra rijaliti, ponižava me, došao je dan da neću to da trpim - rekao je Luka.

- Ja sam studirala manipulatore kroz život. Išla sam kod psihologa zbog toga, znam tačno da prepoznam mainuplacije - ubacila se Aneli.

- Ti juče dozivaš njega ćopavim. Ova devojka je trebala da bude uz mene, pa iako sam joj rekao da raskidamo, trebala je da pita zašto. Sve joj je drugo bitnije. U afektu sam ti to rekao. Budimo se, sve super. Ulazimo u odabrane, ja nominujem, Sandra mi dobacuje na konto toga što je rekla: "Tvoj otac me čeka ispred" - rekao je Luka.

- On je rekao: "Bajo evo imamo i Mini kupera, dovezi joj to" - ubacila se Sandra.

- Rekao sam da joj to doveze jer maseratija neće dobiti, kod mene su ključevi. Ona ide u hotel, ja dolazim, a ona mi govori: "Ti mene ne zanima u životu. Prošle godine sam sa Janjušem stavila tačku, sad stavljam sa tobom", to mi je mnogo smešno - rekao je Luka.

- Mene ne zanima muškarac kom ne verujem i koji bi me varao na svakom koraku - objasnila je Aneli.

- Završili smo. Od danas mi se sviđa Sandra. Kajem se za sve i muvaću je. Jutros nakon te svađe meni je bilo u glavi što mi je ona prebacivala. Da li vi verujete da sam ja došao kod Aneli i rekao: "Evo ti prsluk od Sandre" ili verujete da je ona došla i videla prsluk i rekla: "Ovaj prsluk je od sad moj". To je za mene nešto katastrofalno, zato sam to sve i uradio. Sada se pokunika jer je raskinula sa mnom, pa radi kontru - rekao je Luka.

- Slažem se da vrati prsluk - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić