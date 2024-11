Voli da joj se lupi šakom o sto: Ena priznala koji momenat je presudio da još više odlepi za Pejom! (VIDEO)

Nakon ovog detalja shvatila je da mu se jako dopada!

Ena Čolić razgovarala je sa Teodorom Delić o Jovanu Pejiću Peji u pabu "Prijatelji". Ena je priznala da joj se Peja još više dopao u utorak kad joj je zabranio da sa Aneli Ahmić ide kod Drveta i traži zadatak.

- Pitala je da li možemo da odemo kod Drveta i da tražimo zadatak da se posvađamo oko Mateje, on je rekao da ne može. Meni je to top, svideo mi se još više. U utorak me je pitao da li hoću pivo, kao da ne idem kod Drveta i tu sam se još više oduševila. On može da dominira, samo treba da bude muško - govorila je Ena.

- Kao da ima neku blokadu i manjak samopouzdanja. Inteligentan je i ti si trčala za njim - rekla je Teodora.

- Da, ja sam njega birala. Juče je rekao da sam starija od njega, a ja sam rekla da nisam dovoljno. Meni je Sandra baš lepa, ali ima takav stav... Juče mu je rekla kako on nema nikakve kodekse - dodala je Čolićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić