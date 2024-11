Iskreno priznanje Dušice Jakovljević: Konačno sam našla partnera koji me može ispratiti

Voditeljka Pinka Dušica Jakovljević danas slavi 44. rođendan u krugu najbližih, a sledeće godine planira gala proslavu!

Kako je rekla, tada će obeležiti 45. rođendan, ali i skoro tri decenije u medijima.

- Iskreno, jedva čekam 45. rođendan, to mi je okrugla cifra. Odlučila sam da 44. rođendan provedem sa onim ljudima koji mi najviše znače u životu, a to su članovi moje porodice. Shvatila sam da gde god da krenem, ću uvek završiti sa porodicom, a to su roditelji, deca, partner... Evo, jutro sam sa svojim ocem posadila i svoje drvo na kod Ušća, tako da tamo postoji sada Dušino drvo. Naučila sam da se vratim onome što je osnova i to je moja poruka. Nisam želela da pravim pompezne rođendane, to planiram kada napunim 45 godina. Obeležavam i 27 godina u medijima i mislim da sve to zaslužuje neko pompezno slavlje, do sada ih nisam pravila, ali mislim da zaslužujem to - rekla je Dušica.

Na pitanje o dešavanjima na njenom polju ljubavi, Dušica je rekla:

- Mislim da nema potrebe da eksponiram emotivne partnere. Zamisli još kada bi se i o tome pisalo. Mogu reći da smatram da sam konačno našla partnera koji me može ispratiti. Mnogo je lepo kada su ljudi različiti i dopunjuju se. Važno je imati na koga da se osloniš, da sebi nađeš ispravnu dušu koja će jako čvrsto stajati ispred tebe. Ma koliko da si jaka žena, treba ti temelj - zaključila je voditeljka.

Autor: pink.rs