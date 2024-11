Samo dve nedelje nakon što je obelodanila razvod, voditeljka Ana Radulović doživela je novu neprijatnost, o čemu je tada obavestila pratioce na Instagramu.

Naime, na otiraču njenog stana ostavljena joj je stvar koja ju je šokirala, zbog čega je morala da se javno oglasi i obelodani da je jedan od počinilaca ovog dela usnimljen.

- Momcima koji su mi večeras zvonili na vrata i ostavili određenu stvar na otiraču imam da poručim da je jedan od njih uspešno snimljen, pa ukoliko se ponovi slična situacija rado ću snimak podeliti ovde. I gde još bude trebalo - rekla je tada Ana Radulović, a sada su je za ovaj nemili događaj upitali i u "REDakciji" na RED TV.

- Ne smem puno da pričam o tome iz određenih razloga. Nažalost, bilo je ljudi koji su pomislili da sam namerno to okačila. Vama je jasno da meni sigurno ne treba namerno kačenje i reklama da bi se pisalo o meni, pogotovo u ovom trenutku... Ja nemam potrebe da kačim ovakve stvari da bi se pisalo o meni, ali okačila sam ovo jer živim u manjoj sredini, da se to ne bi ponavljalo i da znaju ljudi koji bi ponovo, na svoju odgovornost, to uradili, da mi je stan obezbeđen. Zbog deteta sam ovo uradila, ne želim da mi niko zvoni u večernjim časovima, uznemirava, ostavlja ispred praga, pa dolazi po to, pa kuca, uperi laser... Nema potrebe za tim - objasnila je Ana Radulović i dodala:

- Upozorila sam da se ne ponavljaju takve stvari, jer ja nisam za to da idem i da tužakam.

