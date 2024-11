Što sam starija, to su mlađi: Ena zapušila usta svima koji zbog godina njen odnos sa Pejom osuđuju na propast! (VIDEO)

Nije mogla da prećuti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Ivaniju Bajić.

- Zbog čega misliš da Ena i Peja nisu dobar par, zar su bitne godine kad se neko voli? - glasilo je pitanje.

- Ja smatram da bi veza bila uspešna da muškarac mora da bude stariji. Smatram da njihova veza nema budućnost jer je Ena starija - rekla je ona.

- Može da opstane, moj otac je stariji od moje majke, pa su se razveli... Šalim se. Mislim da preko 10 godina jeste velika razlika, ali ja sam prišao Eni jer smatram da mogu da budem sa njom - dodao je on.

- Nisam dovoljno starija, Peja voli još starije. Meni se pomera granica, što sam starija oni su mlađi - rekla je Ena.

Sledeće pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Drago nam je da si uvidela da je svaki kontakt sa Munjom tvoja greška, treba da se boriš za Peju - glasilo je pitanje.

- Moja borba je prestala. Danas sam kod Drveta imala motivaciju da se borim, ali on ubija svaku moju motivaciju. Kontakt sa Munjom će da ostane ovakav, tako je najbolje. Sa svima distanca ovde. Bez mogućnosti sam da uđem u vezu, Peja će biti poslednji. Mnogo sam počela da se ponižavam, on je previše počeo da me povređuje. Moje emocije više nećete da vidite. Ljudi koji treba da tna - odgovorla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić