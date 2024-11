Žestok sukob Teodore i Bebice: Nakon raskida pljušte provokacije, on joj konačno pokazao zube! (VIDEO)

Više je ne štedi!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Nenada Macanovića Bebicu.

- Da li je problem u vađoj vezi Najo i njeno druženje sa Terzom ili ima drugi problem za koji nećeš da kažeš? - glasilo je pitanje.

- Najo i pogledi, to je presudilo, Terza ne. Smarala me je za svkau devojku gde gledam - rekao je on.

- On sebi pumpa ego da ne bude da je samo on jadnik. Ti si sa mnom završio. Ja sam skretala pažnju za devojke kad primetim da neko njega gleda, a ne on da gleda. Upoznao si me kao devojku koja ima slobodnije ponašanje, što si onda sa mnom? Ne smem u pušionicu da odem u šortsu, moram da pokrivam d*pe. Sad sam slobodna - odgovorila je Teodora.

- Ne verujem drugima, verujem sebi - poručio je Bebica.

- On meni sad prebacuje da pušim sa Najom, a mi ni nismo zajedno. Možete da zamislite šta bi bilo da smo zajedno - rekla je ona.

- Ona je u četku gledala gde ja gledam - poručio je on.

Autor: A. Nikolić