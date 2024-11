Definitivno kraj? Dačo pokušao da ubedi Peju da ponovo razgovara sa Enom, on ne želi ni da čuje za to! (VIDEO)

Izgleda da nema nazad!

Nakon emisije, Jovan Pejić Peja razgovarao je sa Dačom Virijevićem o Eni Čolić.

- Nema tu ništa više. Ja jesam dobar, ali ne možeš da me z*jebavaš. Moja majka ne podržaca, moj otac podržava to, znam. Rekla je da je jaka žena, ja isto to kažem, ali nema dalje - rekao je Peja.

- Možda da popričate za 3-4 dana, da pustiš malo vreme - rekao je Dačo.

- Ne, ja sam pričao kad se ljubila s Munjom, drugi put sam joj rekao da ne može da radi neke stvari - kazao je Peja.

Autor: Iva Stanković