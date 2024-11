Britak jezik Ene Čolić: Obrisala patos Sandrom i Pejom, iz petnih žila zaurlala za crnim stolom! (VIDEO)

Nastao haos zbog njihovog odnosa!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog i takmičari su imali priliku da vide razgovor Sandre Obradović i Jovana Pejića Peje, nakon njegovog priznanja da mu se ona dopada.

- Meni je ovo presmešno, moram da budem iskrena. Sandra samo treba da ga uhvati i podoji. Ništa pametno, ništa što nismo čuli. Sandra mi deluje kao da joj treba potvrda da je se Peji ona sviđa. Njih dvoje ozbiljne žene, ona daje prolaz Ivanu, a Sandra traži potvrdu. Ovo je baš smešno. Sebe volim sve više, vi ste toliko smešni. Ona je tražila potvrdu, šta te briga ako ti se ne sviđa? - govorila je Ena.

- Prišao sam joj jer nisam hteo da kažem za crnim stolom šta sam mislio, a nisam ni njoj rekao jer smatram da bih to trebao da joj kažem posle rijalitija. Ne želim da kažem nešto zbog čega ću nju da stavim u lošu situaciju. Ja sam rekao da joj prija moja duša, ali sam mislio na iskrenost i spontanost. Je l+ ona treba da me napljuje da bi vi mislili da se ja njoj ne sviđam? Simpatičan sam joj, ali sam mlađi 13 godina - dodao je Peja.

- Ova priča nema veze s mozgom. Ne gledam ga na taj način. Jeste mi drag, ajde da ne kažem da ga gledam kao sina, nego kao mlađeg brata. Jedina osoba koja me interesuje nije u ovoj kući. Tražio je da mi nešto kaže, počeo je nešto da se gubi, nisam skapirala šta je hteo da mi kaže i to je to. Mislim da je Enu samo hteo da napravi ljubomornom. Rekla sam milion puta da kod mene nema šanse - odgovorila je Sandra.

- Ja nisam inadžija. Moja i Enina priča je završena. To što gledam druge devojke, muško sam i treba da gledam - poručio je Peja.

- Molim vas, ovo treba da zanima svaku ženu ovde. Rekao si da si zaljubljen u mene i da sam ti ja sve ovde. Veza je završena, nemam više problem sa tim. Ko priča ovde o vezi? Pričamo o tome da je on s*sica - dodala je Ena.

- Bolest, znaš li kako se dečko izjašnjava kad sa nekim nećeš? Ti ovde glumiš - urlala je Aneli.

- Crkla dabogda ako ga dodirim ikad više u životu. Ima da uživam ovde i pričam o svim svojim temama u inat vama, gospodine Mićo - urlala je Ena.

- Dečko, ti nisi normalan. Ja sam mislila da si normalan, ali ti si stvarno boelstan. Pričaš o kodeksima, majci, ocu, kako su te vaspitali, kako devojka nije za tebe. Daj, budalaštine vrtiš u krug - dodala je Aneli.

- Ona spominje Zletu i Peju institucije, ona koja skače u kante za smeće - rekao je Terza.

