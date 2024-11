Jelena grca u suzama: Zbog Ivana kuka na sav glas, brutalno ga opljuvala kod Đedovića (VIDEO)

Sigurna da sve radi njoj u inat!

Jelena Ilić za vreme reklama završila je u suzama zbog klipa o flertu Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić. Ona se žalila Marku Đedoviću, ali mu nije bilo jasno zbog čega je toliko besna ako je Ivan ne zanima.

- Marko, ja sve znam šta on radi, rekao mi je namerno da ću da vidim. Svaki put kad neću komunikaciju sa njim on juri za ljudima koji me vređaju. Aleksandra me vreša od prvog dana i Kačavenda ali sa njom ne bi mogao ovakve stvari - govorila je Jelena.

- Je l' tebe boli što ima komunikaciju ili što je muva? - pitao je Marko.

- On je rekao da će da se priblži osobama koje me pljuju. Čim neću da komuniciram on ide i grli se sa ljudima. Ja sam Bakija izvređala, on uveče ide i šeta sa njim. Gadi mi se, ne mogu da verujem šta on radi - rekla je Jelena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić