Ubacila ga u mašinu: Milica obrlatila Daču, on joj obećao auto iz tatinog voznog parka! (VIDEO)

Sve radi da joj se dodvori!

Milica Veličković razgovarala je u pabu "Prijatelji" sa Dačom Virijevićem, Lepim Mićom i Nenadom Macanovićem Bebicom. Ona je sve vreme provocirala Daču, jer je najbolji drug Sofije Janićijević.

- Dobar mi je ovaj kec. Koji auto ti je beli? To ja vozim. Kec me ne zanima, to sam sama priuštila - govorila je Milica.

- x6 - dodao je Dačo.

- Dobro, to mi je u ponudi. Kako će da dođe do Beograda? - pitala je Milica.

- Ja ti dovozim - poručio je Virijević.

- Hoću ja da vozim, ti pozadi sa bebom - dodala je ona.

- Može, navikao sam ja, ipak mi je tata... - rekao je Dačo.

- Tata ti se moli da ga ne povezuju sa ovim albanskim animir damama - govorila je Milica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić