Nije mogla da joj prećuti: Aleksandra otkrila Sandri šta joj je Luka rekao, Obradovićeva šokirana Vujovićevim ponašanjem (VIDEO)

Sve joj prenela!

Aleksandra Nikolić sedela je sa Sandrom Obradović, te joj je tom prilikom otkrila šta joj je Luka Vujović rekao.

- Bila sam u izolaciji, pričali smo, ja mu kažem da idem da se kupam. I krenem da se kupam, ova meni tu: "Je*aću ti mater", a Luka i Džordi se igraju tu i Luka mi kaže: "Znaš kako me je Sandra spustila pred petoro ljudi, bilo obezbeđenje". I on meni priča kako ste sedeli u pušionici - rekla je Aleks.

- Da sad može da me navede za osećajnu osobu... - rekla je Sandra.

- Čekaj da kažem. Ja sam mu rekla da nije bio momenat da se šali tada - rekla je Aleks.

- Ja sam mu rekla: "Slušaj bre, nemoj da mi skačeš po živcima", krenuo je da me vuče Mića napolje, Luka je izašao pre nas. Prolazim sa Mićom, on kaže: "Gde ćete?" i on meni dobaci: "Sad si mi ovo uradila pred petoro ljudi i nikada više" - rekla je Sandra.

