Dodeljivao mi je razne epitete: Luka progovorio o sukobu sa Ivanom, pa dao svoj sud o ljubavnom trouglu Ene, Peje i Sandre! (VIDEO)

Razvezao jezik!

U toku je emisija ''Vanredno ubacivanje'', a voditeljka Ana Radulović predstavila je učesnika, koji se vraća u ''Elitu 8'', Luku Vujovića. On je progovorio o sukobu sa Ivanom Marinkovićem, pa prokomentarisao odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Ljudi su glasali da se vratiš - rekla je Ana.

- Meni je bilo evidentno da ljudi hoće da se vratim. Sad kad bih vratio vreme, ne bih tako postupio. Reći ću tamo šta imam, ali to je čovek koji me provocirao nedelju dana. Dodeljivao mi je razne epitete, ja njemu nisam komentarisao ni očinstvo. To je sve počelo nakon što je Jelena rekla da ima lepo mišljenje o meni - rekao je Luka.

- Bilo je nešto i za rehab - rekao je Joca.

- Jelena nije stigla da ode u kupovinu, pa smo joj Sandra i ja dati jednu kesu. Ostali smo bez kafe, jer smo njoj dali, pa sam posle otišao do nje, da uzmem. Ušao sam u rehab, video njen donji veš i rekao da ne želim da to preturam. Ivan je to potpuno drugačije ispričao. Ja smatram da sam pogrešio, jer ranije nisam gledao njegove snimke. Nikad ne bih otišao tako daleko - rekao je Vujović.

- Da li ti je sada jasnije ko ti je prijatelj, a ko ne - pitao je Darko.

- Prvi put kad sam ušao, nisam znao ništa ni o jednom učesniku. Sofija me je razočarala, svi znaju da spletkari i mislim da samo manta Terzu - odgovorio je Luka.

- Sandra je rekla da misli na tebe i da joj nedostaješ - pitao je Tanasijević.

- Verujem da će joj biti drago - rekao je Luka.

- Kako gledaš na Enu i na to Pejino udvaranje Sandri - upitao je Darko.

- Ušla je nesnađena, za razliku od Ivana, recimo. Peja je odavno pokazao interesovanje prema Sandri. Ne znam da li to radi, jer je Ena nešto sa Munjom. Ena i Peja treba da daju sebi šansu - kazao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković