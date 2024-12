Dao svoj sud: Drug Aleksandre Nikolić progovorio o njenom odnosu sa Ivanom! (VIDEO)

Siguran da nije bacila oko na njega!

Voditeljka Ivana Šopić upitala je druga Aleksandre Nikolić da prokomentariše njen odnos sa Ivanom Marinkovićem.

- Da li se Aleksandra igrala sa Ivanom? - pitala je voditeljka.

- Nije on njen tip. Nije ga namagarčila, ne verujem da ga je namagarčila. Verovatno je bila neka igra, ali nema osećaj možda da je unutra i kako to izgleda napolju. Njoj možda tako ne izgleda, neka bude da se zaigrala. Ako je to igra i ja bih tako igrao - govorio je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić