Otkrio sve: Đorđe progovorio o Sofijinim pogledima ka njemu, priznao da smatra da joj Terza ne veruje da ga voli (VIDEO)

Imao šta da kaže!

Đorđe Adžić je ustao nakon Terze i otkrio kako ga je gledala Sofija Janićijević.

- Čim me tako komentariše, Terza je iskopleksiran. Ona me je gledala i to se videlo,a to što se ona pravda na način da mene vređa to je loše. Ja ne želim da se mešam u njihovu vezu. Ona je mene gledala više puta, a to što se oni bave mnome i mojim učešćem, na glup način se peru. Vidi se sve ko je koga tu gledao - rekao je Đorđe pa je dodao:

- Ja mislim da je Terza nesiguran u sebe, ja iskreno mislim da on njoj ne veruje,

Sofija je nakon toga ustala i rekla da su ona i Ena poslala Đorđu da jedu jer je bio gladan:

- Ja njega nisam doživela kao muškarca, ja sam samo htela da mu pošaljem da jede jer je više puta rekao da je gladan, i Ena i ja smo to komentarisale. Ja sam htela da mu pomognem, ali vidite kako je on umislio sve. - rekla je Sofija.

Autor: N.B.