Nijedan nema šanse: Teodora otkrila da je ne zanima ni pomirenje sa Bebicom, ni veza sa Škatarićem! (VIDEO)

Furaće solo fazon!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim rizičnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Joca Novinar podigao je Teodoru Delić i Nikolu Škatarića Naju.

- Mnogi tvrde da si zaljubljena u Naja, to je on i sam primetio. Šta ti kažeš na to - pitao je Joca.

- Nisam zaljubljena, danas sam sve rekla. Imam emociju prema Nenadu, niko drugi me ne interesuje - rekla je Teodora.

- Najo, rekao si da bi sve pucalo, kad bi bili zajedno - rekao je Joca.

- Da, rekao sam da mi se sviđa. Nisam zaljubljen, ali bio bih s njom. Ne želim da joj se mešam u odnos s njim. Ako uđemo u vezu, itekako ću da je branim - rekao je Škatarić

- Deluješ sigurno u tu buduću vezu - kazao je Joca.

- Siguran sam u sebe, za nju ne znam - rekao je Najo.

- Ja samo da kažem da sam prelomila i neću se miriti sa Nenadom, preko onog danas neću preći. I dalje sam emotivno zauzeta - kazala je Teodora.

- Jutros smo komunicirali, non-sto se smejemo i meni su ove budalaštine van svake pameti. Meni je blam što ona ovo priča. Ona tera inat, teram inat i ja - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković