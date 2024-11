Odsvirala kraj: Teodora prvi put želi da vezu sa Bebicom potpuno okonča, evo da li će biti sa Najom (VIDEO)

Jasna kao dan!

Miljana Kulić ponovo je dobila svoju emisiju ''Radio Mikseta'', a za prvo izdanje druge sezone odlučila je da kao specijalnog gosta pozove Marka Đedovića koji će zajedno sa njom danas gostima postavljati pitanja.

Nikola Škatarić Najo i Teodora Delić ostali su sami u radiju nakon što je Bebica otišao zbog Najovih reči o intimnom odnosu koji bi vodio sa Teodorom Delić.

- On je meni fizički lep i prezgodan je, najzgodniji muškarac u kući. Ima lepših svakako, moram da kažem da ja imam osećanja prema Nenadu, ali kada bi me to prošlo svakako da bih se prepustila - rekla je Teodora.

- Da li se plašiš da će Nenad da te proganja? - upitala je Miljana.

- Ne plašim se, moram da kažem da ja njega još uvek volim. Najovo ponašanje mi se sviđa što ume da stane za svoju ženu, ali ja moram prvo svoje misli da sredim - rekla je Teodora.

- Da li ćeš se družiti sa Najom? - upitala je Miljana.

- Neću nikoga izbegavati, sa svima ću biti super. Meni Bebica nije ništa olakšao, samo mi se zagdio. Što se mene tiče nema pomirenja, iz inata se takve stvari ne rade. On me je povredio time - rekla je Teodora.

- Da li osećaš da je vašoj vezi došao kraj ili ipak misliš da nije? - upitala je Miljana.

- Po prvi put u sebi osećam da je kraj od jutros, definitivno je kraj - rekla je Teodora.

