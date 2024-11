Rusvaj u Eliti: Matea poludela zbog Miljanine šut-karte, napravila karambol u emisiji! Obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)

Žestoka drama na samom početku "Nominacija"

Voditeljka Ivana Šopić stigla je u Belu kuću, kako bi počele još jedne "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Matee Stanković i Miljane Kulić. Prvi je reč dobio Nenad Macanović Bebica.

- O Matei nemam mnogo da kažem, podseća me na Tamaru TikTok čišćenje i pranje. Ovo skakanje misli da je zanimljiva, ali samo njoj. Taj način učešća mi se nikad nije sviđao. Imala je neke priče sa Ivanom, znala je da će to - govorio je on.

Iako je emisija tek počela Matei je pala roletna i počela je da urla iz sveg glasa na Miljanu. Ona ju je i polila kafom, a onda počele da lomi sve što joj je bilo pri ruci. Obezbeđenje je uletelo u Belu kuću, kako ne bi došlo do većeg karambola, a njih dve su nastavile da se vređaju i prozivaju.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić