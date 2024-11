Ovo je jedva čekala da čuje: Anđela nahvalila Miljanu za sve pare, Matei poručila da diže sidro iz odnosa sa Kulićevom! (VIDEO)

Izazvala burne reakcije!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Miljane Kulić i Matee Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Miljana je neko koga znam od svog prvog učešća, nikad nismo imale bliži odnos nego sad. Ne volim kad uđeš u svoju lošu fazu, koju za sad nisam videla ove godine. Ako izuzmemo ovo sa Mateom najbolje si krenula u ovoj sezoni. Što se tiče tebe kao osobe svakome ćeš sve da daš i podeliš, nisi škrta od garderobe do hrane. To jako cenim kod tebe, jako si emotivna i emotivno nestabilna što se vidi u tvojim emotivnim odnosima. Mislim da si zlatna koka svakoj osobi koja je u tvom okruženju. Toliko si specifična, a još jedna takva osoba se neće pojaviti u rijalitiju. Ne trebaju ti morbidne stvari, mrzim kad psuješ i igovaraš reči koje su katastrofalne i to sve kvari tvoje učešće. Volim te, jako si mi draga i nikad mi nisi bila draža nego sad. Nemoj da bideš ljubomorna kad sa Gastozom provodim vreme. Zamerila sam ti kad si me uvredila - govorila je Anđela.

- Iznervirala sam se zbog Gastoza - rekla je Miljana.

- Znam. Tebi većina ljudi oprosti jer zna da si dobar čovek i da nemaš zlo u sebi. Što se tiče Matee imale smo uvek korektan odnos. Jako si čista, uredna i pedantna. Nije mi se dopalo kad sam komentarisala Miljanu i tebe jer si me jako uvredila posle toga. Nije me to dotaklo, ali to nije bilo okej. Učinilo mi se par puta da ulaziš u fejk rasprave, dok sa Miljanom mislim da ti je povređena sujeta. Rekla sam Miljani da joj je bila velika greška. Matea prihvati da nema potrebe da nastavljaš neke stvari. Ja ću uvek da ostavim Miljanu, tebe šaljem u izolaciju - dodala je Đuričićeva.

