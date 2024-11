Najmorbidnija osoba koja mrzi ceo svet: Jelena Ilić urnisala Miljanu jer smatra da je puna zlobe, ona joj zamahnula Željkovim slikama i dodala so na ranu! (VIDEO)

Urnisala je!

U toku je emisija 'Nominacije', a nominovani učesnici su Miljana Kulić i Matea Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jeleni Ilić koja je nikad užasnije reči izgovorila Miljani Kulić, te je nazvala monstrumom.

- Obe su me katastrofalno vređale na početku rijalitija, ali sam Matei zahvalna što je u bilo kom trenutku bila iskrena za ovu stvar. To su mi katastrofalne stvari, nisam se ni branila preterano, nemam tu neku potrebu da skačem, urlam i da se branim. Ja nikad ne bih nikome rekla neke stvari kao što su one - rekla je Jelena.

- Ja sam mogla i da prećutim obzirom da je Jelena mene nasjtrašnije vređala - rekla je Matea.

- Ovo je najmorbidnija i najsujetnija osoba, osoba koja mrzi ceo svet i koja nikoga ne voli. Ovo je najveća ludača, osoba koja je u stanju da izgovori takve stvari, da smisli takvu stvar za sopstveno dete ja sam u šoku. Ona je i dalje podguzna muva ljudi koji su favoriti, ona je naizmenično pljuvala ljude koje neko voli. Ona je meni ukrala asepsol prošle godine kada sam bila vođa, mene baš boli uvo za njenu torombozu. Ona je morbidna, bolesna i samoživa osoba. Ironija sudbine je da Miljana Kulić nazove Mateu krmaču, ti si nakon operacije želudca i dalje nasukani kit. Ogavna si, gadna si, ne postoji način na koji ona nije vređala ljude, ne postoji način da se njoj uzvrati svaka izgovorena uvreda. Ja kada je neko realan, ja kažem, ali ovo je užas. Tek će biti pljuvačine kada ovaj skot nagazi po svima. Ovo je nezasiti skot koji ne može da regulišw svoje potrebe, ona je Darijana posle sakrane zaskakala ovde. Ovo je kleptomanka jedna najprljavija - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.