Milica rastavila Terzu na činioce: Unakazila ga argumentima, on joj ponovo poručio da će svoju pravdu tražiti na sudu! (VIDEO)

Urnisala ga kao nikad!

Milica Veličković bila je drugi gost u današnjoj radio-emisiji "Amnezija" kod Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Pitala je za kostim, možda je neki zatvoreni bazen jer nije Noć veštica jer je bio mart mesec. Medu krije jer ima dvoje dece i oženjen je, a rekla je da je prvi put sa zauzetim. To bi bilo kao da sam ja prošle godine rekla da sam došla sa Oksforda. Njena majka u petak ujutru, bolesnica koja me je prijavila, je izjavila da ne zna ko je Meda, a ona uveče kaže da je rođak. Monstrum kaže da je podrška iz Tetova i napravi sebe budalom, što ja obožavam. Nadam se da ćeš ostati takav još sedam meseci. Svaki dan ću da ti priređujem šta zaslužuješ jer sam zbog tebe završila na terapiji i neću dojiti svoje dete - govorila je Milica.

- Kako komentarišeše suze u karatinu, a posle tri dana sve ono?

- Sve je to bilo lažno. Sad treba da se drži Animir dame jer mu se desila kosmička ljubav, zaljubio se čim je video, ona je njegov tip, a ja sam bila debela. Ja Sofiju ne bih komentarisala da ona nije sebi dala za pravo da komentariše moju prošlost. Tako me je i njena mama prijavila jer na njihovo jedno ja imam dest. Ja nisam iznela sve, ni neću jer želim da debil ostane do kraja debil, a ona do kraja animir dama. Od monstruma nikad žrta - nastavila je Veličkovićeva.

- Šta on nije izneo kako treba o pozivu iz govornice? - pitao je Munjez.

- On lagan. Ja da sam u šoku ne bih mogla da se žvalavim sa ljubavnicom i govorim da sam se zaljubila, a još bolesnije je da ima s*ks. Rekao si da njena majka brani svoje dete, a čije ja branim? - pitala je Milica.

- Naša. Možeš da pričaš šta hoćeš, a ja ću svoje na sudu. Ja ću svoje dete da viđam i neću da budem pojedinci - dodao je Terza.

- Mene bi bio blam da sam muško da se dete ne preziva kao ja. Šest meseci nećeš znati kako izgleda. Animir dami ćeš da praviš dete, sa njom ćeš da živiš na Novom Beogradu kao što si planirao i da ideš u Antaliju, nemoj sad kad je Milica došla sa stomakom. Moje suze ćete videti samo kad pričamo o tebi bebe koja neće imati oca zbog tete. nadam se da si čestitao tašti slavu - pričala je Milica.

- Došla si, a ja ako treba da ćutim ti ne treba da vređaš decu - odbrusio je Terza.

- Žrtvo, što mi naručuješ pesme sinoć, pa odeš i legneš sa ljubavnicom? Ne zanima me, možete da se j*bete pored mene, ja sam to gledala. Neka dete i liči fizički na tebe, može da se operiše kao ova tvoja funjara iz Tetova. Govorio sam samo da izdrži do njegovog rođendana i to mi nije bilo nelogično, plašilila sam se šta može posle porođaja. Priča da sam mogla da očekujem, ne nisam mogla. Kad je on poslao srce napravilasam katastrofu. Znala sam šta će da se desi, nisam ja budal. Nestali su kad je konkretivao i ozvaničio svoju ljubav - nastavila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić