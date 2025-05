Zbog iznenadnog zdravstvenog problema predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vratio se u Beograd iz posete Sjedinjenim Američkim Državama, a odmah po povratku iz Majamija, Vučić je primljen na Vojnomedicinsku akademiju. Nakon detaljnih pregleda, predsednik Srbije je otpušten iz bolnice, jer su lekari konstatovali da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i zadovoljavajuće.

Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, otkrio je da se čuo sa predsednikom Vučićem, te da je njegovo zdravstveno stanje stabilno.

- Juče smo imali priliku da se čujemo i on će biti dobro, neka se dušmani ne raduju mnogo. Svaki ljudski organizam ima svoje limite i kada imate takav raspored kakav ima predsednik Vučić već godinama unazad, onda dođe do posebno opterećenja organizma. Mislim da će se to sve stabilizovati u narednim danima i da će se vratiti redovnim obavezama, te nastaviti da vodi Srbiju i da ponovo imamo priliku da čujemo dobre vesti i dobre rezultate. Srbija je sa njim u sigurnim rukama sigurno -rekao je Glišić.

Glišić se osvrnuo i na sramotne izjave pojedinih pripadnika opozicije i foteljaša koji su jedva dočekali vest o predsednikovom narušenom zdravstvenom stanju.

- Neki su jedva dočekali da se "poraduju" kako se to kaže u narodu, a znate kako, oni i sa radošću dočekaju vest o bilo kakvoj tragediji, kako bi je zloupotrebili u političke svrhe, te izazvali nemir i haos. Kako onda da se ne raduju kada nekome pozli i kada ima zdravstveni problem. To dovoljno govori o njima -rekao je Glišić i dodao:

- To su ljudi koji ne osećaju ni stid, ni sram. Za mene je bolesno to da se neko raduje nečijem zdravstvenom problemu ili nesreći. Po njihovom dubokom ubeđenju u tim tragedijama čuči njihov politički profit, pa se samim tim i raduju. Kada neko sopstvenu nesposobnost pokušava da prikrije i kada neko ima konstantno nepovrenje građana Srbije, to postaje frustracija, što dovodi do toga da gubite empatiju i da se radujete ovakvim stvarima -rekao je Glišić.

Glišić je prokomentarisao i izjavu Zdravka Ponoša koji je rekao da Vučić nema hrabrosti da 9. maja otputuje u Moskvu, a da su razgovori sa Trampom propali, pa je iscenirao sve ovo.

- Taj čovek je posebno bolestan. On istinski i iz dubine duše mrzi ovu državu. Pa vidite sa koliko prezira on gleda u svaki simbol naše države u Narodnoj skupštini. Kada imate priliku da se sretnete sa ovakvim čovekom uživo, sve postane jasnije. Njegovo ponašanje dovoljno govori i njemu -rekao je Glišić.

Glišić je istakao i da je uprkos opstrukciji i protestima blokadera, na izborima za mesne zajednice u Raški SNS je ubedljivo pobedio.

- Sa velikom pažnjom smo posmatrali rezultate tih izbora, i zanimalo nas je šta će građani reći. Izlaznost je bila nešto veća i od 123 mandata, Srpska napredna stranka je osvojila 121 mandat. A u samom centru Raške, gde oni percipiraju da su u samim centrima gradova bogovi, tu smo pobedili 9 naspram 0 -rekao je Glišić.

Ministar za javna ulaganja dodaje da su namere foteljaša od samog starta bile političe, te da je to svima konačno jasno.

- Najgora zloupotreba institucija koja je mogla da se desi, desila se otimanjem školskih ustanova. Pojedini rektori, dobar deo dekana i naravno deo studenata koje ne zanima da se vrate na fakultete, učestvovali su u toj zloupotrebi. Maltretiraju ogroman deo većine onih koji žele da rade i uče, a država mora da povuče liniju i kaže da je bilo dosta zloupotrebe. Sada vidimo šta su želeli od starta i ušli su u domen politike, te sada školske ustanove pretvaraju u svoje političke štabove što je nečuveno -rekao je Glišić.

Autor: Iva Besarabić