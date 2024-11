Stala iza njega: Sandra odbrusila Miljani zbog svih uvreda koje je izgovorila Luki, evo da li joj je oprostila (VIDEO)

Podržala ga!

U toku je emisija 'Nominacije', a nominovani učesnici su Miljana Kulić i Matea Stanković. Reč je dobila Ana Nikolić koja je podržala Miljanu i Mateu, te je poslala Miljanu u izolaciju.

- Nijedan rijaliti ne može da prođe bez Miljane, drago mi je što je ona u rijalitiju zbog sina. Sviđa mi se što pružaš podršku svojoj porodici, drago mi je što ih finansijski pojačavaš ove sezone jer i ja to radim. Matea sviđa mi se i podržavam što si LGBT i dobra si osoba, sviđaš mi se i sačuvaću te - rekla je Ana Nikolić.

- Meni je Matea jako fejk, apsolutno mi se ne dopada ništa što ona radi. Odvratno mi je i ne bih više pričala o njoj. Miljana tebe obožavam iskreno, ali mi se ne sviđa što ste simulirale se*s ispod porkivača. Miljana volim te i naravno da ću te sačuvati - rekla je Mimas.

- Matea čista si, vredna, radna , ova kuća bi bila mnogo gora da nema tebe. Primetila sam da nisi više tako pozitivna kao ranije, smatram da je to zbog Miljane. Kažeš i sama da si došla da promovišeš pevanje tako da se drži toga. Miljana i ja suštinski imamo dobar odnos, uvek smo bile tu jedna za drugu, jedina stvar koju ti zameram je za Luku, ali ako ti je on to oprostio i ja ću. Poslaću Miljanu, ostaviću Mateu - rekla je Sandra.

Autor: N.P.