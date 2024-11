Tenzija ne prestaje: Mrvica opljuvala Mateu i Miljanu, brutalni ih urnisala zbog vrelih akcija! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Miljane Kulić i Matee Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivi Ilić.

- Svi su mi pričali da se ne družim sa Miljanom, ali sam shvatila da nije takva. Svi joj hranu, pa joj to prebacuju. Ona je jako darežljiva. Mene nikad nije uvredila i napala. Matea i ja smo imala korektnu komunikaciju i odnos do jutros kad si me napala kad sam se tuširala. Šaljem Mateu - rekla je ona.

- Prva sam ustala kad ste se zažvalile ovde i prva rekla da je to ljigavo. Obe ste mi dva samoživa kretena. Matea ponašaš se kao da si u nju bolesno zaljubljena. Ona kod kuće ima dete koje treba da krene u školu, a ne razmišlja da će da ima probleme. Obe ste dva kretena. Ti si vredna i sposobna, ona je osećajna i darežljiva, ali vas dve se ponašate kao dva kretena kao da imate 20 godina, a nas nazivate vrtićem. Ostavljam Mateu - pričala je Mrvica.

- Matea bila si Kačavendin poltron dok nisi izašla iz te grupe. Nju ovo pogađa i ne može da istrpi nijednu kritiku. Miljana, tebe se plaše tvoji partneri. Nastavi to što radiš jako si mi inspirativna i prelepa, ali kad bismo se šalili.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić