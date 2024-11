Ne odustaje od ljubavi sa njim: Ena priznala da se nada pomirenju sa Pejom, otkrila svoje iskreno mišljenje o Sofiji! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Ena Čolić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem u "Šiša baru" o njom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom. Ona je odmah priznala da i dalje gaji nadu da će se njih dvoje pomiriti i ponovo biti zajedno.

- Ne mislim da se vozi borba između razume i srca, nego ega. Ne gubim nadu, nego sam u petak kad je familija na okupu ponovo srećna zaboravila da sam ljuta i da treba da glumim da sam ljuta na njega. Postalo mi je primarno da sam zaljubljena. Slabo imamo komunikaciju, čestitao mi je kako sam nominovala Miljanu. Popričali smo malo, Mateja i Luka su inicirali komunikaciju. Rekao je u Odabranima da bi pristao na neki zadatak sa mnom, smislili su da budemo vezani lisicama. Rekao je da će da se žttvuje za ljude. Prišao me je i pitao: "Šta ima?" , malo smo opet pričali - govorila je Ena.

- Zašto smatra da nisi iskrena prema njemu? - pitao je Darko.

- Ne znam šta da kažem. Mislim ono što i slušam od ljudi, tako da mislim da radi i on, samo je on okružen ljudima koji ga truju. Ja sam imala svoje greške koje nisam želela da priznam. Gastoz je na našoj strani, pogrešio je. Posavetovao me je da ga zavedem, da budem ribetina i da se setim da sam Ena Čolić - pričala je Čolićeva.

- Da li misliš da si umanjila čaroliju u Pejinim očima jer si pokazala slabosti? - dodao je voditelj.

- Da, mislim da sam izgubila harizmu jer sam se udostupila i teško mu je da poverujem da sam obična - rekla je Ena.

- Kakav ti je odnos sa Sofijom? - upitao je Darko Tanasijević.

- Sa moje strane iskren, jer ja njoj ne pričam ništa što ne mislim. Nisam ja taj lik kome će ona da uzme neke pare, niti treba da se brinem da će da me ugrozi. Videla sam da je spremna na svašta. Nije se ona ogrešila o mene da je izbegavam večno. Volim da imam lepe drugarice, trenutno mi je najbliža jer živimo zajedno u kući Odabranih. Ja nju ne smatram prijateljem. Sve što smatram da mogu da joj kažem to joj i govorim, ne zanosim se - nastavila je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić