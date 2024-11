Kuka na sav glas: Aneli zaplakala zbog Poršelinine i Uroševe izdaje, smatra da je totalno usamljena: Ja ovde nemam nikoga (VIDEO)

Suza suzu stiže!

Odmah nakon Jovana Pejića Peje, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Kako sam? Sada baš govorim Ani: "Sad treba da odem kod Darka i da kažem da sam dobro", da lažem. Nisam dobro! U nekim sam sra*ima. Fali mi dom, fali mi dete. Što se mene tiče, pokrila bih se preko glave ćebetom, tužna sam, suze same idu, sama sam i usamljena - rekla je Aneli.

- Šta se to dešava sa tobom, stvarno, nisi se ostvarila u tom ljubavnom planu, Mateja i ti ste zahladneli, a s druge strane, rasipaju ti se prijatelji - pitao je Darko.

- Nemam emocije prema Mateji, nije on neko ko bi mene mogao shvatiti kada mi je teško...Osećam se usamljeno, izdali su me Slađa i Uroš, osećam se ovde sama. Osetim tu neku negativnu energiju, Milena me ne voli, družila se sa mnom. Čim je našla neko novo društvo, otišla je, opredelila se Milena gde njoj ide u korist, gde se može ušlihtati. Nemam s kim da se zezam, jednostavno se ne pronalazim, nisam srećna ovde...Sada nemam nikog ovde, svi su negde sa nekim. Najgore mi je to što nisam sa Lepim Mićom u lepim odnosima - plakala je Aneli.

- Šta ćemo sa Urošem i Slađom - pitao je Darko.

- Non-stop me provociraju tim pesmama, to me najviše negde i remeti. Smeje se sa njim, ona me gleda preko stola, on potpaljuje...Kada ti je neko značio, pa boli toliko. Ne mogu da se svađam jer me to isprovocira, izazove u meni neki bes, dovode me i oni do tog nekog stanja. Kada je rekla ono za Karića, to je neistina, ja to tvrdim, tu je mene ona prva iznela. Naravno da mi svi imamo da kažemo, ali ne želim da ulazim u raspravu sa njom - grcala je Ahmićeva.

Autor: Nikola Žugić