Majka mu je usamljena, pije svaki dan: Ena nastavlja da blati Zlatu Petrović, Gastozu prekipelo da je sluša! (VIDEO)

Ponovo nastavlja po starom!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Enom Čolić o sukobima koje je imala sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Čime si zaslužila da te nazove sramotom Srbije? - pitao je Darko.

- Meni je to katastrofa, mislim da nije u vinklu. Nisam verovala ništa da ću da doživim što doživljavam od njega. Složila bih se sa njim da nisam pokazala nešto polse čestitke jer on stalno ističe da su njegovi na njega ponosni. Na mene nemaju nešto specijalno da budu ponosni, uradim neke stvari, a onda se desi problem. Ako mogu da opravdam to je zbog emocija prema njemu. Ja sam mu stavila do znanja da nam je pola godine. Ne očekujem da me razume i da promeni ponašanje, ovo je sve gore - govorila je Ena Čolić.

- Kako se osećaš kad Peja kaže da si najveće zlo koje je upoznao u životu? - pitao je Darko.

- Žao mi je jer mislim da je to do njegove nesigurnosti. On da je verovao u moje emocije i da je sve iskreno ne bi tako nešto rekao. Krivo mi je što misli na taj način i što ne ceni sebe dovoljno, ne vidi svoje kvalitete koje sam ja uverila sebe da ima - rekla je ona.

- Kako komentarišeš to što Peja kaže da nisi devojka za kuću i da to treba da vidi čitav naorod? - upitao je voditelj.

- Ja nisam, za kuću, ja sam devojka za sve. Ja sam i za kafanu, i da spremim, za rej i da ne spavam kad je ovde bio u radionici. Ja sam prvi put u životu prala posteljinu ručno. Sve što sam mu rekla za majku i kad bi ovde došla otišla bih u sobu. Meni je krivo zbog svega. Ja sam isto majka dečaka koji možda u školi sluša sve ove stvari. On nema osećaj za mlado biće, a ja treba da brinem o njegovoj majci kao da on jedini ima majku. Ja treba da imam osećaj jer mu je mama Zlata Petrović, a moja je "no name" za javnost. On je meni rekao da mi treba partner jer je njegova majka usamljena i da zbog toga pije svaki dan i svaki dan ima flašu vermuta - pričala je Čolićeva.

- Ena, batali ženu više iz usta. Ti jesi majka, ali u rijalitiju. Batali više - umešao se Gastoz.

- Da li provođenje vremena Peje i Ivana utiče i da li je usvojio Ivanov model ponašanja? - pitao je Darko.

- Ne daj Bože. Deluje mi da je Ivan njegov nametnuti mentor, a ne izabrani. Pričao je kako mu se Pejina majka javila pred rijaliti, a posle se ispostavilo da to nije istina. Uspeli su iz njega da iscrpe sve dobro što sam ja želela da se istakne. Mislim da svako vidi da nije dobro kad on nije sa mnom. On nije moj sin, trebao je da bude moj muškarac. Trebao je da bude moja potpora, a ne samo ja da ga čupam iz depresivnog stanja - govorila je Ena.

Autor: A. Nikolić