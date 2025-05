Aneli Ahmić ponovo u ulozi žrtve: Tvrdi da je svi takmičari Elite mrze, brže-bolje pokušala da se opere od pomirenja s Đedovićem! (VIDEO)

Nastavlja po starom!

Aneli Ahmić došla je u vešeraj kod Đoleta kralja i Slađe Lazić Poršeline kako bi se oprala od pomirenja sa Markom Đedovićem, a potom je tvrdila i kako je svi takmičari mrze.

- Svedoci ste da kad je otvorio onu kutiju i rekao: ''Ajde da čitamo čestitke''. On hoće da mi nametne nešto, a svaki put želi da ja ispadnem najgora. Ja nemam šta kome da polažem račune, ne zanima me ništa. Niti me zanima koje ću mesto biti niti bilo šta. Ja nisam došla ovde da bih bila slavna, poznata i viđena. Kajem se zbog veze s Lukom, tek sam zadnjih dana videla na šta je sve on spreman. Spreman je na najgore, mnogo se kajem što sam bila s njim. On je u stanju da me ocrni ovako, ovo je strašno - rekla je Aneli.

- Taj dečko ti je stvarno bio ovde od koristi, mislim na Đedovića - rekao je Đole.

- Naravno, dizao me kad niko nije. Ja to pamtim itekako dobro, ja sam njega zavolela na poseban način. Ja svoju sestru najviše volim, ali ja znam da se Đedović pokajao za stvari koje mi je rekao. Oni koji me vole će shvatiti i oprostiti mi. Ja sam itekako osoba koja je dobra i koja ima srce - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić