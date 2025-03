Nova tura haosa: Anđela zapenila na Gastoza kao nikad pre zbog Sofi, on daje sve od sebe da je smiri! (VIDEO)

Nastavlja po starom!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i o Sofi Tikačenko zbog čega je Anđela zapenila.

- Moram da ti kažem da poslednjih par dana kad zagrlim Anđelu, osećam se kao da zagrlim neku rastarećeniju osobu - rekao je Gastoz.

- Da li si svestan da kada bi ti korigovao svoje ponašanje da bi ona možda bila još bolja? - upitao je Darko.

- Pokušavao sam u početku, ali nije upalilo. Sada je sve bolje i bolje, danas se nije upalila i to me iznenadilo - rekao je Gastoz.

- Na koji način Anđela zna da udari na tvoj ego? - upitao je Darko.

- Ne znam sada, to se dešava kada sam u mašini i u crvenom, ali njene provokacije obožavam. Mislim da mi nismo zajedno mesec dana da bi ona svaki dan bockala. Danas smo imali jedan ispad, ali se brzo to završilo. Neverovatno koliko je zapravo lako sa mnom. Njena arogancija mene dovodi do ludila i to kod mene ne funkcioniše - rekao je Gastoz.

- Da li ona svojom arogancijom izvuče iz tebe da staviš taj gard i ego? - upitao je Darko.

- Da, e baš tako mi udari na ego. Ona hoće da dokaže, ja kažem sebi: ''E nećeš'' - rekao je Gastoz.

- Gastoze na šta će sve morati da se Anđela navikava ubuduće sa tobom? - upitao je Darko.

- Bilo je kako ona želi u početku, a sad nek se opusti i biće sve dobro. Nek mi se nasmeje, nek me poljubi, ja želim da mi da do znanja da smo u vezi stvarno, a ne na papiru. Krivo mi je što sam ja morao da kažem šta mi fali u vezi, da bih to dobio - rekao je Gastoz.

- Da li mora da dođe do tolike bure i suza da bi sve krenulo dobro? - upitao je Darko.

- Pa pazi ja sam se u početku stresirao što je ona plakala, onda kad sam video da ona plače na neke sitnice, onda sam postao laganiji - rekao je Gastoz.

- Gastoze šta si sugerisao danas Sofi? - upitao je Darko.

- Danas kada sam išao posle emisije da se presvlačim, posle mene je ušla Sofi i napravila je skeč kao šokirala se i istrčla iz garderobera. Ja sam joj rekao: ''Nemoj to da radiš, ispašće da se rugaš Anđeli'' - rekao je Gastoz.

- Hvala Gastozu što je zauzeo stav i što uviđa šta ona radi. Njoj odgovara priča, ona se folira - rekla je Anđela.

- Anđela nismo svi isti, niko nije kao ti da beži kao đavo od krsta kada mu se nešto ne dopadne. Ja pokušavam na sve moguće načine da te smirim, ali ti se ne zaustavljaš - rekao je Gastoz.

- Darko što tebe nervira što ona ima svoje mišljenje? - upitao je Darko.

- Meni je žao što se iznervirala, pocrvenela je - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.