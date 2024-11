Nova drama Mime i Gruje: Ona ga prati u stopu, njemu prekipelo! (VIDEO)

Ništa od drugarskih odnosa!

Nikola Grujić Gruja i Milena Šarac upali su u novu svađu, a ona je napravila haos jer je on želeo da ide u pušionicu sa drugim ljudima.

- Teraš mi inat - rekla je Mimas.

- Ostavi me, idem u pušionicu. Ostavi me na miru, opet si danas pričala neke stvari. Posle onoga što si danas rekla ne želim da pričam sa tobom. Ja kad sam prevario ženu od "izvini" nisam imao ništa - govorio je on.

- Ajde da idemo tamo gde nema nikog da pričamo. Ja neću da te pustim, nemoj da se blamiramo - nastavila je Milana.

- Nemamo šta da pričamo posle onoga danas. Smeješ se i nisi svesna šta pričaš. Nisi svesna težine reči koje izgovaraš. Ti bi da ja budem pseto koje ćeš ti da gaziš, a? Danas sam hteo normalno da pričam sa tobom, a posle ovoga danas ne želim. Ti da se ne bi ponižavala ja ću negde sam da idem. Posle svega sam seo sa tobom, a opet si neispravna prema meni, a rekao sam ti da ne ispadam indijanac - dodao je Gruja.

- Ajde, pustiću te danas, ali nemoj da mi teraš inat - poručila je Šarčeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić