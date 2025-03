Nova drama Mime i Gruje: Luka im zakuvao čorbu, ona skočila kao oparena i prekinula nominacije! (VIDEO)

Gomilu problema stavili pod tepih!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nikoli Grujiću Grujić.

- Moj savet nije da treba da iznosite prljav veš, ali neću da zalazim u njen i Matorin donos i da spominjem Zolu. Stefani, prema meni si korektna. Video sam koliko ste Munja bori i koliko se postavlja ispravno kao prema majci svog deteta. Ne gradim mišljenje o tome što iznosite. Moram da zamerim što Munja nije saznao da je postao otac i za to nemam opravdanje. Što se tiče Munje imamo korektan odnos. Što se tiče devojaka tu imaš greške. Nemaš neke kodekse kad su devojku u pitanju. Sa devojkama si lupao recke, a pamtim kad si rekao da je Stefani jedina koju si voleo. Smatram da ćete da imate dobar odnos i to vam želim iz sveg srca. Ona ti je podarila najveće blago na svetu. Prema meni si korektan uvek bio, nemam šta da ti zamerim.Sve gde navodiš Mimu na negativnim anketama stojim iza toga i podržavam, da bi joj se probudila svest šta je uradila, ali mi je čudno da ona to nije spomenulo. Znači da njoj to sve ne smeta - govorio je Gruja.

- Sram te bilo k*arala si se na njegove oči, sad ću svaki dan da dobacujem. Grujo, ne zaj*bavaj ti si joj oprostio - dobacio je Luka.

- Naravno da to zameram, ali nemam potrebu pred ljudima. Nema potrebe da spominjem na nominacijama. Munja i ja nemamo komunikaciju i to je to - rekla je Mima.

- Drago mi je što sam rekao, pa da se upali i da vidim šta će da kaže - dodao je Gruja.

- Mima, da li Terza ima neke veze sa tobom i da li si se poveravala? - pitala je voditeljka.

- Ne. Ja sam se istripovala da mi je Nikola nešto zamerio kad sam se nasmejala. On je pre toga svakako rekao da li će da nastavi sa mnom, ali to nema veze sa Terzom - govorila je Mimas.

- Vrati film kad je navodila Terzu na negativnim anketama, pa ćemo onda da pričamo - dodao je Luka.

- Navešću još jednu situaciju pošto je bezobrazna, kad je trebalo da navede tri osobe koje bi poljubila ona je navela Munju. Pošto je bezobrazna još jedna situacija imali smo da opisujemo savršenog momak i devojku, a ona je opisala Munju. Ovo ne bih spominjao da nije ustala i nahvalila njega. Njega ću da pošaljem - govorio je Gruja.

Autor: A. Nikolić