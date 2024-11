Kriv sam jer muškarac ne sme da digne ruku na ženu: Luka Vujović poveo razgovor sa Ivanom posle diskvalifikacije, sukob dosegao vrhunac! (VIDEO)

Rat!

U toku je glasanje za najneiskreniju osobu u ''Eliti 8''. Luka Vujović dobio je reč kako bi naveo svoje top tri najneiskrenije osobe, te se osvrnuo na sukob sa Ivanom Marinkovićem.

- Ja ću kao neko ko je bio napolju i gledao vas sve vreme tako da mogu opširnije da komentarišem. Treće mesto je Ana Nikolić, smatram da si neiskrena i da samo ostaješ u odnosu sa Stefanom jer si primorana. Ako je već tako mislim da trebaš da ga ostaviš. Drugo mesto je Uroš Stanić, a na prvom mestu je naravno Ivan Marinković - rekao je Luka, pa dodao:

- Nisam bio ovde taj dan kada ste birali da li trebam da ostanem ili ne. Ja sam svestan da sam pogrešio, ne znam šta mi je bilo u tom momentu, jer jedan muškarac ne sme sebi da dozvoli da digne ruku na ženu. Naravno da mogu da ga demantujem, vreme će pokazati. Videćemo za mojih 35 godina da li sam ikada osuđen, ali ćemo videti i njegov dosije. On je neiskren u svakom pogledu, išao je za mnom, pet puta sam mu rekao u redu je. Neko sam napolju ko je video mnoge stvari, da sam znao ko je on i šta je nikad ne bih dozvolio sebi neke stvari. Nije ni čudo zašto je toliko puta Jelena tako reagovala. Ivan je mojoj drugarici vršio verbalnu turturu kao i meni i zato se čuo sa mojom mamom, ovde je Peji rekao da ga poštuje i tata od Peje ga zna. Ena je ušla u odnos sa Pejom, on je od prvog dana sabotirao taj odnos. On je najneiskrenija osoba koja postoji i koju sam ja ikada upoznao - rekao je Luka.

