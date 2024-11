Usledio brutalan odgovor: Ivan rešio da ne ćuti Luki na prozivke, pa ga udario tamo gde najviše boli! U sve umešao i njegovu mamu (VIDEO)

Uzvraća udarac!

U toku je glasanje za najneiskreniju osobu u ''Eliti 8'', a obzirom da se Luka Vujović tokom odabira obratio Ivanu Marinikoviću i sasuo mu sve u lice, došao je momenat i da mu Ivan odgovori što je sada i uradio.

- Ja naravno moram da ti odgovorim. Nek Luka pripazi kako će da se ponaša, ja naravno mu neću prilaziti jer je čovek dokazani nasilnik, još nije dokazani, ali je pokazao nasilničko ponašanje. Neću provocirati kao što vi kažete, ali nisam ni do sada. To što kažeš da si udario ženu, ja nisam deklarisana žena niti sam promenio pol, udario si muškarac. Meni si lično u Odabranima rekao da si osuđen, poveravao si mi se. Luka je sad rekao da nikad nije osuđivan, a meni si lično rekao da jesi zbog nekih malverzacija. Lično sam te pitao zbog čega si bio toliko dugo godina u zatvoru i u toj samoizolaciji, direktno si mi rekao da si imao razbojništva. Ja ne znam da li on ima prava da laže, ali ti si meni tako rekao. Sve lažeš - rekao je Ivan.

- Ja sam osuđen sa ostalih 22 ljudi koje je propraćeno medijsko napolju, osuđen sam kao vođa grupe koji dolazi sa prostora bivše Jugoslavije - rekao je Luka.

- Da ne zaboravim Saru Trajanović, to je moja bivša devojka. Tvoja majka je prva mene podržavala i ja sam joj bio favorit. Ona se meni sama javljala, kao tekstopisac i novinar kada sam trebao nešto da demantujem i sama mi je osmislila tekst, tako da vodi računa šta pričaš - rekao je Ivan.

Autor: N.P.