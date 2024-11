One su joj stale na žulj: Ivanija slasno osolila po Anđeli, pa dala sve od sebe da ponizi Enu: Smejala si se mom imenu, a svoje kriješ! (VIDEO)

Žestoko!

Učesnici danas biraju najneiskreniju osobu. Naredna na redu da otkrije svoj stav bila je Ivanija Bajić.

- Mislim da je Anđela veoma neiskrena. Lažna je u tom odnosu, prljavo igra. Ena me je maločas je prozivala za svoje ime, a ne kaže kako se zapravo zove - kazala je Ivanija.

- Moje kršteno ime je Jelena, a zovem se Ena - kazala je Ena.

- Mislim da si jedan veliki folirant. Foliraš većinu stvari, što je jasno. Sve foliraš, evidentno je. Peja je sin poznatih roditelja, zbog toga se tako i ponašaš. Mislila si da je mlad i naivan, ali si shvatila da to nije. Jedno radiš, drugo misliš. Svašta imam o tebi da kažem, ali mislim da nisi vredna toga. Treća osoba je Slađa - rekla je Ivanija.

- Teodora, Sofija i Ena - kazala je Jordanka.

- Na trećem su Munja i Rajačić, Luka je na drugom, a na prvom je Sofija - istakla je Mrvica.

- Nekada se ponašamo tako da bi sebe predastaviloi u što bočjem svetlu. Iskreno, mnogi ov vas ovde ne znaju ni da se ponašaju. Anđelu je ovde tipovao Gastoz, jedan stari ker. On je uradio to, samo da bi bio u temi sa njom. Ne dopada mi se jer samog sebe ističeš, čak i onda kada ništa nisi pitan. Ja to ne volim kod ljudi. Slađa je na drugom mestu. Ne dopada mi se kako je rekaovala nakon saznanja da se Najo diskvalifikovao. Teodora je na trećem - kazala je Milica.

